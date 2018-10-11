Büyükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesi Karapınar...

Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı ile ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesi Karapınar Mahallesi’nde Y.C.’ye ait iki adet büyükbaş hayvanın çalındığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında jandarma ekipleri olayın şüphelileri olarak E.K., D.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli K.K.’nın yakalanması için ise başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Gözaltına alınan E.K. ve D.K.’nın çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.