Büyükkılıç, ‘Halkın Mutluluğu Bize Güç Veriyor’

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iletişim merkezini gezdi ve gelen vatandaşlarla sohbet ederek çay ikramında bulundu.

İletişim merkezinde sohbette Vatandaşlar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şehrin bütünlüğüne yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Melikgazi’de yaşayanların hizmetlerden ve yatırımlardan memnun olduğunu belirten iletişim Merkezine gelen vatandaşlar ’Melikgazililer olarak her sabah temiz bir çevrede güne MERHABA diyoruz. Alt yapısı tamamlanan semtlerde her türlü kamu yatırımları mevcuttur. Kentsel dönüşüm ile şehrimiz adeta kabuk değiştiriyor. Bu değişim ve gelişim bizleri de olumlu etkiliyor. Melikgazi Belediyesi yatırımları ile hem farklılığımızı hissediyor hem de her yaş gurubu olarak doyasıya bu hizmetlerden yararlanıyoruz. Şehir dışından gelen misafirlerimiz şehrimize gıpta etmektedir. Taleplerimiz değerlendirilmekte ve yerine getirilmektedir. Bu da başkanımızın mahallelerle ve bizlerle ne kadar ilgili ve alakalı olduğunu gösteriyor’ dediler

Sizlerin memnuniyeti bizin için bir bakıma anket sayılır

Şehir sakinlerinin isteklerinin önemli olduğunu bu memnuniyetlerin bir bakıma anket sonucu saydıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Hizmet odaklı ve geleceğe yatırımları ile planlayan bir belediyeyiz. Önemli olan öncelikle tespit etmek ve yerine getirmektir. Zamanında yapılmayan hizmet eziyete dönüşür. Bunun bilinçi ile yerine ve zamanında yatırım ve hizmeti yapıyoruz. Melikgazilileri 2023 hedefine taşıyoruz" dedi.

Melikgazi de yaşayan herkesin aynı hizmeti aldığını belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, bugüne kadar hep halkın mutluluğu ve refahı için çalıştıklarını, halkın mutluluğu ekibime güç veriyor diye sözlerine ekledi.