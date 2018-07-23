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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:07

Büyükkılıç: “ Kamuoyunu aydınlatmada gösterdiğiniz hassasiyete teşekkür ediyoruz ”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk basınından sansürün kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, basının kamuoyu oluşturma ve kanaat yayma gücüyle çok önemli fonksiyonları yerine getirdiğini,...

Büyükkılıç: ' Kamuoyunu aydınlatmada gösterdiğiniz hassasiyete teşekkür ediyoruz ”
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk basınından sansürün kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, basının kamuoyu oluşturma ve kanaat yayma gücüyle çok önemli fonksiyonları yerine getirdiğini, demokrasinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Basınında sansürün kaldırılışının 110. yılı münasebeti ile her yıl 24 Temmuz günü kutlanan Gazeteciler Bayramı dolayısı ile Kayseri’de görev yapan medya çalışanlarına yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Güçlü ve özgür basın, demokrasinin gelişmesine ve özgürlüklerin genişlemesine katkı sağlayacaktır. 110 yıl önce ülkemizde kaldırılan sansürle basın ve özgür düşünce gelişme imkanı bulmuştur. Bu düşüncelerle, her mevsim mekân ve zaman kavramı olmadan, mevcut şartlar içerisinde, gerektiğinde kendi yaşamları pahasına, kamuoyuna doğru, tarafsız, seviyeli ve ilkeli haber vermek için çalışan görsel ve yazılı basın çalışanların 24 Temmuz Gazeteciler Bayramlarını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim”

Kayseri ilinde görev yapan yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, basın yayında haber iletişim ve teknoloji gelişmelerdeki hızlı değişimi yakalayan yerel basını tebrik ettiğini dile getirdi.
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