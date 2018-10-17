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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:00

Büyükkılıç, "Sosyal Belediyeciliği Önemsiyor, Değer Veriyoruz"

Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenleri ile bir grup öğrenci ve velileri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek engellilere yapmış olduğu...

Büyükkılıç, 'Sosyal Belediyeciliği Önemsiyor, Değer Veriyoruz'
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Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenleri ile bir grup öğrenci ve velileri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘ı makamında ziyaret ederek engellilere yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri “Melikgazi Belediyesi otizmli çocuklara her zaman yardımcı oluyor. Sosyal ve spor etkinliklere katılmamızı teşvik ediyor ve yardımcı oluyor. Okulumuzun çevresini güzelleştirdi. Okulumuzun yolunu asfaltladı, bahçeye çiçekler ekti. Biz çiçekleri ve ağaçları her gün suluyoruz. Memduh amca bize emanet etti. Spor aletleri verdi biz bunlarla spor yapıyoruz. Bize top aldı. Bazen okulumuza gelip sınıfları geziyor. Bizi hayvanat bahçesine götürüp gezdirecek söz verdi” dediler.

Sosyal Belediyeciliği Önemsiyor, Değer Veriyoruz

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yaptığı açıklamada, “Melikgazi Belediyesi olarak Sosyal belediyeciliği önemsiyor, değer veriyor ve özünde hizmet vermeye çalışıyoruz. Eğitime ve özellikle özel eğitim gerektiren ve ilgi isteyen bakıma çocuklarımız toplumun bir parçasıdır. Onlar hepimizin yavrusu olup sahiplenmeli ve gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Kurum olarak gerekenleri yasal düzenlemeler içerisinde gerçekleştiriyoruz. Toplumumuzun vazgeçilmezi engelliler için daha fazla nasıl hizmet edebiliriz, işbirliği içerisinde yeni projeleri nasıl hayata geçirebiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Nezaketlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum“ dedi.

Teşekkür ziyaretine gelen öğrencilerden 11 yaşındaki 4. Sınıf öğrencisi Otizmli Yusuf Kahraman okuduğu Bayrak ve Okulumuz isimli şiiri okuyarak duygulu anlar yaşattı.
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