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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:27

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı tarafından düzenlenen resim yarışması sonuçlandı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle resim yarışması düzenlendi. Anaokulu çağındaki çocuklar arasında düzenlenen yarışmanın ödül töreni İtfaiye Hizmet Binasında yapıldı.Büyükşehir...

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı tarafından düzenlenen resim yarışması sonuçlandı
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Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle resim yarışması düzenlendi. Anaokulu çağındaki çocuklar arasında düzenlenen yarışmanın ödül töreni İtfaiye Hizmet Binasında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı tarafından düzenlenen resim yarışmasının ödül törenine öğrenciler de katıldı. İtfaiye teşkilatında gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, yarışmaya 18 okuldan 295 resmin katıldığını söyledi. 12 okuldan 19 öğrencinin yaptığı resmin ön değerlendirmeden geçtiğini ifade eden Kızılkan, jüri tarafından ikinci değerlendirme yapılarak ödül kazanan öğrencilerin açıklanacağını söyledi.

Törene katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu da, bu tür etkinliklerin yangın kültürünün oluşması açısından çok önemli olduğunu belirtti. Darendelioğlu, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından jüri tarafından ön elemeden geçen 19 resim tekrar incelenerek puanlamaya tabi tutuldu. Jürinin incelemesi sonucu yarışmanın birinciliğini Hikmet Madazlı Anaokulu’ndan Yiğit Durmuş, ikinciliği ise Mithatpaşa İlkokulu Anasınıfı Öğrencisi Emine Elçin Adıgüzel elde etti. Yarışmanın birinci ve ikincisine bisiklet hediye edilirken diğer resimleri yapan öğrenciler de çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
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