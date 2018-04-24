Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş: 'Spor A.Ş. yeni dönemde farklı projelerle gümbür gümbür geliyor'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş, Kayseri’de yaşayan insanların spor yapmaları için Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun şekilde çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek; "Yeni dönemde de farklı farklı projelerle Spor A.Ş. gümbür gümbür geliyor" dedi.

2018 yılındaki projeler hakkında bilgiler veren Genel Müdür İşlertaş, Kayseri’ye raftingin geleceğini ayrıca motor sporları ve yelkenin de devreye gireceğini kaydetti. Bu yılki etkinliklerin daha adrenalin ve eğlenceli olduğunu vurgulayan İşlertaş; "Geçen yıldan devam eden projelerimiz var, onları devam ettireceğiz. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, kamplarımız devam ediyor. Bu yıl etkinliklerimiz biraz daha adrenalini ve eğlence olanağı daha yüksek olacak. Kayseri’ye artık rafting geliyor, onun çalışmalarını başlattık. Bunun yanı sıra doğa yürüyüşlerini bir level daha yükseğe çıkartacağız. Daha profesyonel parkurlarda daha çok kitlelerle tabiatın biraz daha zorlu şartlarında yürütmeye başlayacağız insanları. Kamp, geçen yıldan zaten çok beğenilmişti. Her hafta 100’er kişilik grup alıyorduk, şuanda talep o kadar çok ki bu yıl 200-300 civarında bir kitleyi alacağız. Açıkçası yeni bir şeyler eklemektense mevcutta bulunan projelerimizin çoğu zaten yeni. 2017’de hayata geçen projeler çoğu, 2018’de bunları biraz daha mükemmeliyete doğru götürmek daha iyi olacak. Tabi ki Spor A.Ş. olarak birçok projemiz var. Bu projeler noktasında da rüzgar yelkeni daha sonra motor sporları devreye girecek Kayseri’de. Şunu söyleyebilirim ki yeni dönemde de farklı farklı projelerle Spor A.Ş. gümbür gümbür geliyor" dedi.

"İnsanlar parmaklarının ucuyla ulaşabiliyor"

Tesislerin sürekli olarak açık olduğunu, ulaşamaz olmadığını ve insanların internet üzerinden kayıt yapabildiklerini de sözlerine ekleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin İşlertaş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Spor anlamında insanların Spor A.Ş.’ye ulaşması sizlerin de bildiği üzere internet ortamında www.sporaskayseri.com adresinden girerek etkinliğimiz varsa online rezervasyon yaparak oradan etkinliğe giriyor. Yine aynı şekilde spor tesislerinden faydalanmak istiyorsa yine aynı şekilde internet sitesinden, yine Türkiye’de olmayan bir uygulama olarak da online spor okulları kayıtları var. insanlar evlerinde oturduğu yerde parmaklarının ucuyla direk kayıt yapabiliyorlar. Burada bir güzellik de şu var, artık insanlar spor yapma noktasında ulaşılamaz değil. Tesislerimiz sürekli açık. Amacımız Kayseri’de yaşayan insanların spor yapmaları. Bunun için de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak inanılmaz bir şekilde yoğun çalışma içerisindeyiz."