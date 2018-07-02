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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:09

Büyükşehir Belediyesinden ‘Her pedal bir nefes’ etkinliği

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği spor etkinliklerini toplumsal sorumluluk programlarına da dönüştürdü. ‘Her Pedal Bir Nefes’ adı altında yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla yapılan...

Büyükşehir Belediyesinden ‘Her pedal bir nefes' etkinliği
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Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği spor etkinliklerini toplumsal sorumluluk programlarına da dönüştürdü. ‘Her Pedal Bir Nefes’ adı altında yaklaşık bin 500 kişinin katılımıyla yapılan etkinliğin ardından Huzurevi’ndeki yaşlılarımızın da katıldığı bir şenlik gerçekleştirildi.

Sağlık için sporu her yaş grubuna yaygınlaştırmaya çalışan ve düzenlediği kitle sporlarına yönelik organizasyonlarla takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. hafta sonu “Her Pedal Bir Nefes” programıyla yine binleri buluşturdu.

Spor A.Ş.’nin hazırladığı bisikletleri kullanan vatandaşlara kendi bisikletleri ile etkinliğe gelenler de katıldı. Yaklaşık bin 500 bisikletli Kadir Has Stadı önünden hareket etti. Motosikletli polislerin eşlik ettiği grup Osman Kavuncu Bulvarı’ndan Karayolları Kavşağı’nı kullanarak Kocasinan Bulvarı’na çıktı.

Müzik eşliğinde pedallara basan sporseverlerin bisiklet gezisi Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi önünde sone erdi.

Sağlıklı etkinlik, hayırlı şenlik

Spor A.Ş.’nin “Her Pedal Bir Nefes” etkinliği sadece bir spor etkinliği olarak kalmadı, sosyal sorumluluk çalışmasına da dönüştü. Fuar alanında sona eren bisiklet gezisi sonrası Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızın da katılımıyla bir şenlik düzenlendi. Şenlik sırasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman, tüm katılımcılara “Pedalınıza sağlık” dedi ve bir başka programa katılması nedeniyle iştirak edemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in selamlarını iletti. Elcüman, Spor A.Ş.’nin hem yazı hem de kışı dolu dolu geçirdiğini belirtti.

Programda daha sonra bir sürpriz gerçekleştirildi. Huzurevi’nde kalan ve doğum günü olduğu öğrenilen Ketayir Önalp için pasta kesildi. Sağlık için spor yapan bin 500 kişiyi Huzurevi’ndeki yaşlılarımızla buluşturan şenlik daha sonra canlı müzik eşliğinde devam etti.
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