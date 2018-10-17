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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:53

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı geçen yılki rekoru kırdı

Türkiye’nin konuştuğu kültür hareketini Kayseri’ye kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu yılki Kitap Fuarı’yla da dikkat çekiyor. Geçen yıl ilk 4 gününde 220 bin kişinin gezdiği Kitap Fuarı’nda bu yıl rekor açık ara farkla kırıldı....

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kayseri Kitap Fuarı geçen yılki rekoru kırdı
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Türkiye’nin konuştuğu kültür hareketini Kayseri’ye kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu yılki Kitap Fuarı’yla da dikkat çekiyor. Geçen yıl ilk 4 gününde 220 bin kişinin gezdiği Kitap Fuarı’nda bu yıl rekor açık ara farkla kırıldı. İlk 4 günün ziyaretçi sayısı 310 bine ulaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin henüz ikincisini gerçekleştirdiği Kitap Fuarı, Türkiye’nin en iyi Kitap Fuarı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fuara dördüncü gününde de katılım üst seviyedeydi. Fuara, edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden Nuri Pakdil ile Mehmet Metiner, Ertan Özyiğit, Aşkım Kapışmak, Wilco Van Herpen, Hayati İnanç, Serdar Tuncer ve Melih Tuğtağ gibi yazarlar katıldı. İlk gün 65 bin 416, ikinci gün 85 bin 782, üçüncü gün 69 bin 897 kişinin ziyaret ettiği Kitap Fuarı’nı dördüncü gününde de 88 bin 236 kişi gezdi.

2. Kayseri Kitap Fuarı’nın ilk dört günlük ziyaretçi, sayısı 309 bin 331’e ulaştı. Geçen yıl yapılan fuarı ilk dört gün 220 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl düzenlenen fuardaki ziyaretçi sayısı geçen yılın ilk dört gününe göre yüzde 40 oranında artış gösterdi.
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