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24 Nisan 2018 Salı 11:40

Büyükşehir yeni bir rekora hazırlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’ndaki lale peyzajlı Türk Bayrağı rekoru gibi 29 Nisan’da yeni bir rekora imza atacaklarını söyledi. Başkan Çelik, yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla Keykubat Tepesi’nde...

Büyükşehir yeni bir rekora hazırlanıyor
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’ndaki lale peyzajlı Türk Bayrağı rekoru gibi 29 Nisan’da yeni bir rekora imza atacaklarını söyledi. Başkan Çelik, yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla Keykubat Tepesi’nde ağaç dikme şöleni yapacaklarını ve boylu ağaçların dikilmesiyle Keykubat’ın bir anda yeşile bürüneceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 29 Nisan Pazar günü geniş katılımlı bir şölenin yapılacağı Keykubat bölgesinde incelemelerde bulundu. Türkiye’nin en büyük yaşam parklarından birisi haline gelecek olan Keykubat’taki ağaçlandırma çalışmalarından bahseden Başkan Mustafa Çelik, 29 Nisan Pazar günü yapılacak şölene tüm Kayserilileri davet etti.

Ağaç dikme şöleniyle fidanların haricinde 10 binden fazla boylu ağacı Keykubat’a dikeceklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, aynı anda dikimin başlayacağını ve bir anda Keykubat’ın yeşile bürüneceğini belirtti. Başkan Mustafa Çelik, ağaç dikme şöleninde çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerin yapılacağını da kaydetti.

Şehir Hastanesi karşısındaki binalar yükseliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Keykubat Tepesi’nde yaptığı incelemelerin ardından Şehir Hastanesi karşısındaki Büyükşehir Belediyesi’nin şantiye alanına geçerek yapılmakta olan iş yerlerinin son durumunu yerinde gördü. İnşaat alanını gezen Başkan Çelik, hızla yükselen inşaatlarla ilgili bilgiler aldı.
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