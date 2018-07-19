Büyükşehir’de ihale

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarla ilgili ihaleleri devam ediyor. Başakpınar Mezarlığı’nda yapılacak çalışmalar için ihaleye çıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarla ilgili ihaleleri devam ediyor. Başakpınar Mezarlığı’nda yapılacak çalışmalar için ihaleye çıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Başakpınar Mezarlığı’nda Kayseri kesme taşı ile mezar adalarının teşkil edilmesi için ihale yaptı. İhaleye altı firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 938 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Yeniden Yapı: 532 bin TL

MTP Yapı: 588 bin TL

Hakan Karaköse: 622 bin TL

ADS İnşaat: 674 bin TL

Osem İnşaat: 735 bin TL

Yurter Aksoy-Göksu Tesisat: 777 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.