Büyükşehir’den 41 başlıkta yüzlerce yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 13 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreniyle 41 başlıkta yüzlerce yatırımı hizmete açacaklarını belirtti. Başkan Çelik, açılışı yapılacak olan tesislerin yaklaşık 620 milyon TL’ye mal olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Ekim Cumartesi günü Kayseri’ye geleceğini ve saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan toplu açılış törenine katılacağını belirtti. Toplu açılış töreniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan 41 başlıktaki yüzlerce yatırımın hizmete açılacağını dile getiren Başkan Çelik, “Ulaşımdan yeşil alana, kentsel dönüşümden alt yapıya, ilçelere yapılan yatırımlardan kültürel hizmetlere, eğitim çalışmalarından akıllı şehir projelerine, spor etkinliklerinden kurumlara yapılan modern tesislere kadar pek çok alanda büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın bir bölümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu birçok yatırım için temel atma töreni dahi yapmadan yatırımları bir bir tamamladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “41 başlıkta açılışı yapılacak olan tesisler arasında Bekir Yıldız Bulvarı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Mimsin-TOKİ Yolu, Tuna Katlı Kavşağı, 30 Ağustos Katlı Kavşağı, Hulusi Akar Bulvarı girişi Katlı Kavşakları, Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı, muhtelif yerlerde 19 ayrı köprü, Beyazşehir, Köşk, Talas ve Yemliha Sosyal Yaşam Merkezleri, kamu idareleri için yapılan binalar, ilçelere yapılan 118 kilometre yeni yol, Felahiye Toplu Ahır Projesi, yine ilçelere yapılan spor sahaları, çocuk oyun grupları, parklar, sulama tesisleri, kent merkezine 6 adet mini terminal binası, Büyükşehir Meslek Akademisi, Asri Mezarlık’ta yapılan çalışmalar, Erciyes’te yapılan sosyal tesisler, KASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon hatları ile 156 adet depo, kuyu ve arıtma tesisi yapımı bulunuyor. Yaklaşık maliyeti 620 milyon TL’yi bulan tüm bu yatırımlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 13 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan toplu açılış törenine tüm Kayserilileri davet etti.