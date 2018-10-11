Büyükşehir’den ihale

Büyükşehir Belediyesi, kaya kalıp bordür çalışmasını yaygınlaştırıyor. Şehrin farklı bölgelerinde kaya kalıp bordür uygulaması için ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtelif yerlerde yerinde dökme kaya kalıp bordür çalışmaları ile çevre düzenlemesi yapılacak. Konuyla ilgili yaklaşık maliyeti 4 milyon 047 bin TL olan ihale yapıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Aydın İnşaat: 2 milyon 526 bin TL

Yeniden Yapı: 2 milyon 833 bin TL

Ünsan Yapı İnşaat: 3 milyon 699 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.