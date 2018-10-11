KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 13:53

Büyükşehir’den ihale

Büyükşehir Belediyesi, kaya kalıp bordür çalışmasını yaygınlaştırıyor. Şehrin farklı bölgelerinde kaya kalıp bordür uygulaması için ihale yapıldı.

Büyükşehir'den ihale
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Büyükşehir Belediyesi, kaya kalıp bordür çalışmasını yaygınlaştırıyor. Şehrin farklı bölgelerinde kaya kalıp bordür uygulaması için ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtelif yerlerde yerinde dökme kaya kalıp bordür çalışmaları ile çevre düzenlemesi yapılacak. Konuyla ilgili yaklaşık maliyeti 4 milyon 047 bin TL olan ihale yapıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Aydın İnşaat: 2 milyon 526 bin TL

Yeniden Yapı: 2 milyon 833 bin TL

Ünsan Yapı İnşaat: 3 milyon 699 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku