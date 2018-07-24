Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi bin 350 aileye günlük ekmek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sosyal Yardım Büfelerinden bin 350 aileye günlük 5 bin 142 adet ekmek verdiklerini söyledi.Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Çelik, “2018 yılı Ocak...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sosyal Yardım Büfelerinden bin 350 aileye günlük 5 bin 142 adet ekmek verdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım projeleri ile ilgili bilgi veren Başkan Çelik, “2018 yılı Ocak ayından itibaren aşevlerimizin yerine uygulamaya koyduğumuz Sürekli Sosyal Destek Kartı projesiyle her ay düzenli olarak yardıma ihtiyacı olan bin 191 kişiden oluşan 340 aileye, aile bireyleri sayılarına göre aylık 100 TL ile 225 TL arasında değişen miktarda para yükleyerek evlerinin ihtiyacını giderme imkanı veriyoruz. Bunların yanı sıra Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere 12 bin adet 125 TL değerinde tek kullanımlık Sosyal Destek Kartı dağıttık. Ayrıca 100 çölyak hastasına da Glutensiz Sosyal Destek Kartı vererek ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladık. Yine Ramazan ayında Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi yanında her gün 5 bin kişiye iftar verdik” diye konuştu.

“Kardeşlik Platformu Büyüyor”

Bu yılın başında kurdukları Kayseri Kardeşlik Platformu’nun da sosyal belediyeciliğin Türkiye’deki en önemli projelerinden birisi olduğunu dile getiren Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sessiz sedasız hayata geçirdiğimiz Kayseri Kardeşlik Platformu projemizle ihtiyacı olan aileleri, ihtiyacı olanları bulmakta zorluk çeken gönlü zengin hemşehrilerimizle bir araya getiriyoruz. Şimdiden 200’den fazla aile kardeş aileye sahip oldu. İhtiyaç duyan ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını gönlü zengin hemşehrilerimiz gideriyor. Büyükşehir Belediyemiz de bu sistemin takibini yapıyor.”

Yeni engelsiz çocuk evleri geliyor

Zihinsel engelli çocukları olan ailelerin özel ve resmi işlerini takip edebilmesi ve kendilerine zaman ayırabilmeleri amacıyla Beyazşehir Mahallesi’nde Engelsiz Çocuk Evi’ni açtıklarını dile getiren Başkan Çelik, bu projeyle ailelere mola imkanı sunulduğu gibi çocuklara da engel durumlarına göre eğitim imkanı sağlandığını ve çocukların sosyalleşmesinin mümkün hale geldiğini söyledi. Engelsiz Çocuk Evi’nin ne denli ihtiyaç olduğunu daha ilk günlerde gördüklerini ifade eden Başkan Çelik, hemen üç yer daha belirlediklerini dile getirerek, Belsin, Mimarsinan Parkı ve Talas Bölgesinde üç engelsiz çocuk evi daha yapacaklarını kaydetti. Başkan Çelik, Mimarsinan Parkı’nda ayrıca Yaşlı Kreşi yapacaklarını da belirtti.

Huzurun yeri, Huzurevi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, huzurevi hizmetinin ilgili bakanlıklar tarafından sunulmasına rağmen Kayseri’de Huzurevi hizmetini Büyükşehir Belediyesinin verdiğini belirtti ve Huzurevi bünyesinde 65 kadın, 85 erkek ve 5 evli çift olmak üzere 151 vatandaşın hizmet aldığını ifade etti. Çelik, “Huzurevimizde yaşlılarımızın sağlık problemleri, fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunları sürekli takip edilmekte olup düzenlenen sosyal kültürel aktivitelerle keyifli vakit geçirmeleri sağlanmaktadır. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza huzurevinde verilen tüm hizmetlerin masrafları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır” dedi.

Dua alan proje

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında dua alan projelerinden birisinin de ‘Yaşlılara Evde Sosyal Destek Hizmeti Projesi’ olduğunu kaydetti. Söz konusu hizmetten yararlananların sayısının 570’i bulduğunu söyleyen Çelik, “Yaşlılara yönelik uzun süreli kurum bakımı gibi tek bir hizmet modeli sunulması yerine hizmet çeşitliliği sağlanarak alternatif hizmet modelleri oluşturduk. 65 yaş üstü yaşlılarımızın hayatlarını bu projeyle kolaylaştırıyoruz. Günlük hayatın omuzlarına yükleyeceği yükleri bizler alıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımıza evlerinin temizliği, kişisel bakım, sağlık destek hizmeti, bay- bayan kuaför hizmeti, basit tadilat ve onarım ve hasta nakil hizmeti veriyoruz” ifadelerini kullandı.