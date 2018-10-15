Büyükşehir’den yatırımcılar için fırsat

Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. 17 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan ihaleyle Şeker Mahallesi’nde 20, Gültepe Mahallesi’nde de bir konut+ticaret alanı arsası ile bir akaryakıt istasyonu arsası...

Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. 17 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan ihaleyle Şeker Mahallesi’nde 20, Gültepe Mahallesi’nde de bir konut+ticaret alanı arsası ile bir akaryakıt istasyonu arsası satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi 17 Ekim Çarşamba günü önemli ihaleler yapacak. Yatırımcıların büyük ilgisini çekecek olan ihalelerde, şehrin önemli bölgelerindeki arsalar satışa sunulacak. 17 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan ilk ihale saat 13.45’te başlayacak. Yapılacak ihale ile Gültepe Mahallesi’nde yer alan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı yanındaki 1937 metrekarelik akaryakıt ve servis istasyonu arsası satışa sunulacak.

Aynı gün yapılacak olan ikinci ihalede ise yine Gültepe Mahallesi’nde bulunan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’na cepheli 1 adet konut+ticaret alanı arsasının satışı gerçekleştirilecek. 1507 metrekare büyüklüğündeki arsanın satış ihalesi saat 14.00’te yapılacak.

ŞEHİR HASTANESİ YANINDA KONUT VE TİCARET ALANLARI

17 Ekim Çarşamba günü saat 14.15’ten sonra ise Şeker Mahallesi’ndeki Şehir Hastanesi yanında bulunan 20 adet konut ve konut+ticaret alanı arsasının ihalesi başlayacak. 11 adet konut arsası ve 9 adet konut+ticaret alanı arsasının satışı için 2,5 milyon TL ile 5 milyon TL arasında muhammen bedeller belirlendi.

Yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan her üç ihaleye katılmak için 17 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’e kadar başvuruda bulunulabilecek.