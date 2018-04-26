Büyükşehir’den yeşil şenlik

Büyükşehir Belediyesi lale peyzajlı dünyanın en büyük bayrağı rekorunun ardından dikkat çekici bir çalışmaya daha imza atacak. 29 Nisan Pazar günü Keykubat Tepesi’nde yapılacak etkinlikle 10 bin yetişmiş ağaç dikilecek ve bir anda...

Büyükşehir Belediyesi lale peyzajlı dünyanın en büyük bayrağı rekorunun ardından dikkat çekici bir çalışmaya daha imza atacak. 29 Nisan Pazar günü Keykubat Tepesi’nde yapılacak etkinlikle 10 bin yetişmiş ağaç dikilecek ve bir anda Keykubat Tepesi yeşile bürünecek.

Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi yeşil alan yatırımlarında da dikkat çekiyor. Yaptığı yatırımlarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran ve Hava İkmal Şehir Parkı ile Keykubat Kent Park gibi ülkemizin en büyük parklarını Kayseri’ye kazandırmak için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda Keykubat’ta dikkat çekici bir çalışmaya imza atacak.

29 Nisan Pazar günü Keykubat Tepesi’nde geniş kapsamlı ağaç dikme şenliği düzenlenecek. Şenliğe 30 bini aşkın vatandaşın katılması bekleniyor. Şenliğe katılmak isteyenler şehrin farklı noktalarından kaldırılacak otobüslerle Keykubat Tepesi’ne gidebilecek.

Ağaç dikme şenliğine katılanlarla birlikte Keykubat’a boyları 1,5 ile 4 metre arasında değişen ağaçlar dikilecek. 10 bin ağacın dikilmesiyle birlikte Keykubat Tepesi birkaç saat içinde yeşile bürünecek.

BAŞKAN ÇELİK’TEN ÇAĞRI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Keykubat’a giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Tüm Kayserililere çağrı yapan Başkan Mustafa Çelik, farklı etkinliklerin de yapılacağı ağaç dikme şenliğine davet etti.