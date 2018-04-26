KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 13:48

Büyükşehir’den yeşil şenlik

Büyükşehir Belediyesi lale peyzajlı dünyanın en büyük bayrağı rekorunun ardından dikkat çekici bir çalışmaya daha imza atacak. 29 Nisan Pazar günü Keykubat Tepesi’nde yapılacak etkinlikle 10 bin yetişmiş ağaç dikilecek ve bir anda...

Büyükşehir'den yeşil şenlik
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Büyükşehir Belediyesi lale peyzajlı dünyanın en büyük bayrağı rekorunun ardından dikkat çekici bir çalışmaya daha imza atacak. 29 Nisan Pazar günü Keykubat Tepesi’nde yapılacak etkinlikle 10 bin yetişmiş ağaç dikilecek ve bir anda Keykubat Tepesi yeşile bürünecek.

Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi yeşil alan yatırımlarında da dikkat çekiyor. Yaptığı yatırımlarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıran ve Hava İkmal Şehir Parkı ile Keykubat Kent Park gibi ülkemizin en büyük parklarını Kayseri’ye kazandırmak için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, bu alanda Keykubat’ta dikkat çekici bir çalışmaya imza atacak.

29 Nisan Pazar günü Keykubat Tepesi’nde geniş kapsamlı ağaç dikme şenliği düzenlenecek. Şenliğe 30 bini aşkın vatandaşın katılması bekleniyor. Şenliğe katılmak isteyenler şehrin farklı noktalarından kaldırılacak otobüslerle Keykubat Tepesi’ne gidebilecek.

Ağaç dikme şenliğine katılanlarla birlikte Keykubat’a boyları 1,5 ile 4 metre arasında değişen ağaçlar dikilecek. 10 bin ağacın dikilmesiyle birlikte Keykubat Tepesi birkaç saat içinde yeşile bürünecek.

BAŞKAN ÇELİK’TEN ÇAĞRI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Keykubat’a giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Tüm Kayserililere çağrı yapan Başkan Mustafa Çelik, farklı etkinliklerin de yapılacağı ağaç dikme şenliğine davet etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku