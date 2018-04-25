Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Armut, anne ve babaları endişelendiren büyüme ağrılarıyla ilgili olarak, “Büyüme ağrıları önemli bir hastalığı belirtisi olabilir” dedi.Memorial...

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Armut, anne ve babaları endişelendiren büyüme ağrılarıyla ilgili olarak, “Büyüme ağrıları önemli bir hastalığı belirtisi olabilir” dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Armut, anne ve babaları endişelendiren büyüme ağrıları hakkında bilgi verdi. Armut, “Çocuklarda, özellikle de 4-6 yaş arasındaçok sık görülen ve tekrarlayan kas-iskelet sistemi ağrılarının en önemli nedeni “büyüme ağrısı” kabul ediliyor. Çocuklarda huzursuzluk ve yürümeyi reddetme gibi davranışlara yol açabilen ağrılar, bazen önemli bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabiliyor. Okul çağındaki çocukların %10-20’sini etkileyen ağrıların doğru teşhis edilmesi yaşamsal önem taşıyor” dedi.

Ağrı uykudan uyandırabilir

Armut, “Büyüme ağrısının nedeni tam olarak bilinmesede, vücuttaki D vitamini ve eser miktardaki element düzeyinin azalması, psikolojik ve düşük ağrı eşiği ile ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ağrı, akşam ve gece birkaç dakika sürebildiği gibi bazı çocuklarda bu ağrının saatlercedevam ettiği ve uykudan bile uyandırdığıbilinmektedir. Büyüme ağrısı,genellikle eklemlerle alakalı değildir. Bacaklarda sık görülen ağrı; baldır, uyluk ve dizin arka tarafında hissedilmektedir. Çocukların kas-iskelet sistemi değerlendirilirken, erişkinlerle karşılaştırma yapılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Huzursuzluğa neden olabilir

Uz. Dr. Mustafa Armut, “Büyüme ağrısı nedeniyle huzursuz, huysuz, somurtkan ve oyuna isteksiz bir görünüm yada yürümeyi reddeden çocuklar genelde kucaktan inmek istemez. Bu soruna bağlı olarak yaşam konforu olumsuz etkilenen çocukların, fizik muayene bulgularıgenellikle normaldir. Ağrıların etkisini azaltmak için masaj ve sıcak uygulama gibi nonfarmakolojik tedaviler önerilmektedir. Ağrı atakları çok sık olan çocuklara analjezik ilaçlar verilmektedir. Ancak bu ilaçların sürekli ve düzenli olarak kullanılmasının neden olabileceği yan etkiler de unutulmamalıdır. D vitamin eksikliği olan çocuklarda D vitamini takviyeleri sayesinde ağrı sıklığı azalmaktadır. Ayrıca ağrı atakları sıklığı 1-2 yıllık zaman diliminde kendiliğinden azaldığı ve ergenlik döneminde tamamen kaybolduğu unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

Önemli bir hastalık belirtisi olabilir

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Mustafa Armut, sözlerini şöyle tamamladı: “Çocukların yürümeyi sürekli olarak reddetmesinin altında ciddi sorunlar da olabilmektedir. Özellikle eklemlerde görülen simetrik şişlikler, eklem veya kemik enfeksiyonu (septik artrit, osteomyelit) ya da malignensi (lösemi veya osteosarkom) açısından önemli ipucudur. Büyüme ağrısı olarak düşünülen bu ağrınınnedenleriiyi araştırılmalıdır.Çoğu zaman eğlenceli bir şekilde yapılan aktivitelerden eklem ağrıları nedeniyle kaçınma, oyun oynamak istememe ya da spordan uzak durma gibi davranışlar önemli bir göstergedir. Ayrıca önceden yardımsız yürüyen çocuğun sürekli olarak yürümeyi reddetmesi ve motor gelişim basamaklarında gecikme,nörolojik bir hastalığın işareti de olabilmektedir. Çocuklardaki gece ağrısı önemli bir ipucudur. Sürekli olmayan gece uyanma, iyi huylu bir durum olan büyüme ağrısının bir özelliğidir. Genellikle aralıklı ortaya çıkan bu ağrıöncedentahmin edilebilmektedir. Ancak geceleri sürekli uyanma, özellikle de tek taraflılık, yürürken sürekli olarak aksama olağan dışı bir durumdur. Bu belirtilere ateş, anoreksi, ağırlık kaybı gibi sistemik özellikler eşlik ediyorsa ciddi bir hastalığın varlığı araştırılmalı, tedavi planı altta yatan nedene bağlı olarak yapılmalıdır.”