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07 Ekim 2018 Pazar 17:29

Çamaşır toplarken 5. kattan düşen 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kayseri’de evinin balkonunda çamaşır toplarken dengesini kaybederek 5. kattan düşen 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti.

Çamaşır toplarken 5. kattan düşen 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Kayseri’de evinin balkonunda çamaşır toplarken dengesini kaybederek 5. kattan düşen 13 yaşındaki kız, hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi Marifet Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde akşam 21.00 sıralarında meydana gelen olayda 13 yaşındaki M.Y. isimli kız, balkonda çamaşır topladığı sırada dengesini kaybetti.

Evin balkonunun 5. katından dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşen talihsiz kız M.Y., olay yerine hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, M.Y.’nin cenazesi Hunat Camii’nde cenaze namazının kılınmasının ardından Argıncık Mezarlığı’na defnedildi.
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