Çim adamlar Meysu Outlet’te

El emeği, göz nuru çim adamlar 28-29 Temmuz tarihleri arasında Meysu Outlet’te minik ellerin becerileriyle imal edilecek.

Çim Adamlar atölyesinde, 6- 12 yaş arasındaki çocuklar, çim adam yapmayı uygulamalı olarak öğrenecekler.

Çim adam yapımı atölyesinde, çocuklar eğitmenler eşliğinde el becerilerini geliştirmeyi ve çim adam yapmayı öğrenirken kendi zevklerine uygun çim adamlar tasarlayabilecekler.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.