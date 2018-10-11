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11 Ekim 2018 Perşembe 12:35

Cinayeti azmettirme suçundan yakalanan işadamı hakim karşısında

Kayseri’de iş adamının araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği cinayetle ilgili açılan, 1’i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın ayrılan dosyasında azmettirici olarak yakalanan firari işadamı ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık işadamı, “İntikam almak için kiralık katil aramam olmadı, bana komplo kuruldu” dedi.

Cinayeti azmettirme suçundan yakalanan işadamı hakim karşısında
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Kayseri’de iş adamının araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği cinayetle ilgili açılan, 1’i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın ayrılan dosyasında azmettirici olarak yakalanan firari işadamı ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık işadamı, “İntikam almak için kiralık katil aramam olmadı, bana komplo kuruldu” dedi.

22 Nisan 2017’de Melikgazi ilçesi Köşk Caddesi’nde, 31 yaşındaki Ahmet H.’nın bulunduğu park halindeki otomobilin yanına yaklaşan H.E., tabanca ile araca ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet H., araçtan inerek bir markete sığındı. Ahmet H.’nın yanında bulunan arkadaşı A.K. ise olay yerinden kaçan Hacı E.’in arkasından havaya ateş etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve 4 kurşun ile yaralanan Ahmet H., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanan H.E. ve M.G. isimli şüpheliler tutuklanırken, geniş çaplı yapılan operasyonda toplam 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli A.B. ise firar etti.

CİNAYETİ İŞLEYEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI

28 Haziran’da Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H. E.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, yakalama kararı bulunan işadamı A.B. dışında diğer sanıkların beraatına karar verdi. Firari sanık A.B.’ın dosyası tefrik edildi.

Dosyası tefrik edilen ve ‘cinayete azmettirme’ suçundan tutuklama kararı ile aranan işadamı A.B. Ağustos ayında Artvin Hopa sınırında polis ekiplerince yakalanarak, Kayseri’ye getirildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.B. (59), tutuksuz sanık H.Ç.(58) ve öldürülen Ahmet H.’nın şikayetçi babası S.H., annesi N.H. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık A.B. mahkemede kendisine komplo kurulduğunu belirterek, “Bu olayda zerre kadar ilgim yok. H.E.’yi azmettirmedim. Ahmet H. ile herhangi bir husumetim yoktur ancak babası ve dedesi ile tartışmamız oldu, adliyeye intikal etti. Babası S.H. ile kredi tartışması oldu. 300 bin TL kredi çekildi, teminatı bendim. Daha sonra benden habersiz yine teminatımla 200 bin TL daha kredi çekmişler. Husumet yaşadık, beni evlerine çağırdı. Orada tartışma oldu, dede A.H. bana ateş etti, yüzümden yaralandım. Bu olay nedeniyle kesinlikle intikam almak için kiralık katil aramam olmadı. Ben M.G.’ye asla bu işi bitirmesi gibi bir şey söylemedim, bana komplo kuruldu. Cinayeti işleyen H.E. zaman zaman yanımda çalıştı, benim diğer boş evimde ikamet ederdi. Ben Ahmet H.’nın vurulduğunu iki üç gün sonra öğrendim. H.Ç. ile Mersin’e tatile gittik, cep telefonlarımızı da rahatsız etmesinler diye kapattık. Olaydan sonra basında ciddi bir kamuoyu oluşturulup, beni lanse ettirdikleri için teslim olmadım. Bir süre izledim, bekledim. Ciddi sağlık sorunlarım var, ülke dışına çıkarken yakalama olayı oldu.”

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında tutuklu sanık A.B. hakkında ‘cinayeti azmettirme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarının savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Aralık ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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