Çocuklar 23 Nisan çoşkusunu Dolgi ile yaşadı

Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak, Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda 2 seans olarak düzenlediği tiyatro gösterisi ile yine çocukların kalbini kazandı.Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik...

Kayserigaz’ın sevimli maskotu Dolgi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak, Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda 2 seans olarak düzenlediği tiyatro gösterisi ile yine çocukların kalbini kazandı.

Kayserigaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nu sahneleyerek, çocukların bayram coşkusuna ortak olmak için kolları sıvadı ve sonucunda başarılı bir oyun sahneye koydu.

Saat 12:00 ve 15:00 de olmak üzere 2 gösterimde de salonu dolduran çocuklar ve aileleri Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nun eğlenceli ve öğretici oyununda keyifli vakit geçirdiler.

Doğalgazın ne olduğu ve tarihi, çevrenin temiz tutulması, yardımseverlik, doğanın ve hayvanların korunması, gibi konuları içeren tiyatro gösterisi ile geleceğimiz olan çocuklara, birçok bilgi eğlenceli oyunlar eşliğinde anlatıldı.

Oyun sonrasında çocuklar Dolgi Çocuk Tiyatrosu oyuncuları ile tanışırken, aileleri bu eğlenceli anların fotoğraflarını çekti. Balonlar ve dağıtılan Dolgi Hikaye kitapları ile oyundan ayrılan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Kayseri halkına sağladığı doğalgaz hizmetlerinin yanı sıra kültürel, sanatsal, eğitsel, sosyal ve çevreci faaliyetlere sağladığı destek ile geleceğe katkı sağlayan Kayserigaz, bu kapsamda gerçekleştirdiği projeler ile “Sektöre ve Paydaşlarına İlham Veren Marka Olmak” misyonunun altını bir kez daha çizmiş oldu.

Kayserigaz Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur ‘‘Kayserigaz olarak çocuklara ayrı bir değer veriyoruz, onların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi bizim için her şeyden çok daha kıymetli. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın temiz çevre ve temiz yakıt kullanımı konusunda bilinçlenmesi adına gerçekleştirdiğimiz Dolgi Çocuk Tiyatrosu’na yoğun katılımın olması ve hayata geçirilen projeler ile hedeflerimize birer birer ulaşmamız bizi çok mutlu ediyor. Kayserigaz olarak Kayseri halkına güvenli doğalgaz hizmeti sağlarken kurumsal sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek şehre katma değer sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.