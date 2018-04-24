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24 Nisan 2018 Salı 11:10

Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmaya devam edeceğiz"

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Erkilet Mahallesi’nde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça...

Çolakbayrakdar, 'Çocuklarımızın huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmaya devam edeceğiz'
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Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Erkilet Mahallesi’nde çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça vakit geçirdi.

Erkilet Ali Osman Özel İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelen Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü, gösterileriyle çocuklara önemli sosyal mesajlar verdi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kocasinanlı çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Sihirbaz gösterisi ise büyük bir beğeni ve ilgiyle izledi.

Milli ve manevi duyguların çocukların hayatında sağlamlaşması için birbirinden özel çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğin teminatı yavrularımız için proje üretirken onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için geçen yıl, Çocuk Kulübümüzü kurduk. Çocuk Kulübümüzle farklı etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımızı hem bilgilendiriyor hem de eğlendiriyoruz. Özellikle kulübümüz aracılığıyla çocuklarımızı, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturuyoruz. Bu sayede çocuklarımız hem eğlenmeyi, hem paylaşmayı hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Biz onların geleceği için, yarınları için huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Gösterileri büyük bir keyifle takip eden vatandaşlar ise etkinliğin mimari Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
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