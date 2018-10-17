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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:55

Çolakbayrakdar, "Yenilikçi eğitime önem veriyoruz"

Yenilikçi eğitime önem veren Kocasinan Belediyesi, Kodlama Haftası çerçevesinde 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde Robotik Kodlama semineri verdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesinin...

Çolakbayrakdar, 'Yenilikçi eğitime önem veriyoruz'
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Yenilikçi eğitime önem veren Kocasinan Belediyesi, Kodlama Haftası çerçevesinde 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde Robotik Kodlama semineri verdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Donanımlı bireyler yetiştirmek için gayret sarf eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “7’den 70’e herkese, her alanda hizmet vermeye özen gösteriyoruz. Özellikle gençlerimizin geleceğe daha iyi ve daha donanımlı hazırlanmaları için yenilikçi eğitime önem veriyoruz. Robotik Kodlama alanında kurslar ve seminerler düzenleyerek tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimle robotik kodlamayı yaygınlaştırarak, geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Kocasinan Akademi Bilgisayar Eğitmeni Rabia Yel; robotik kodlama ve tasarım nedir? Sistem nedir? gibi konularda gençlere detaylı bilgiler verdi. Teknoloji ve bilişim çağında yaşadığımız için gençlerin bu konuda daha fazla eğitim alması gerektiğini belirten Rabia Yel, “Kodlama ya da programlama, bir bilgisayar sistemine ya da elektronik devreye işlem yaptırmak için yazılan komut dizisidir. Matematiksel işlemler bütünü olan programlamada bir metin, önceden belirlenmiş simgeler dizisine göre işaretlenir. Teknoloji çağında yaşadığımız bu günlerde herkesin özellikle gençlerimizin kodlama hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerekiyor” diye konuştu.

Kimya Öğretmeni Seyide Eroğlu, “Öncelikle Kocasinan Belediyesi’ne ve Kocasinan Akademi ailesine teşekkür ediyorum. Burada bizim çıkış noktamız; kodlamanın ne olduğunu bilmeyen, sadece oyun ve sosyal medya teknolojilerini kullanan öğrencilerimizi bir araya getirip robotik kodlamanın mantığını öğretmek. Basit anlamda kodlama nedir? gibi konularda farkındalık oluşturmak istedik. Bu konuda bize destek verdiği için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi çalışanlarına tekrar teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
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