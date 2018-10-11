Çopuroğlu: “Tebdil-i kıyafet’ten haberim vardı. Kimseyle paylaşmadım"

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde genel merkezin Kayseri’de tebdil-i kıyafet ile anket yaptırdığından haberi olduğunu ama kimseyle paylaşmadığını söyledi. Çopuroğlu, ‘Yerel seçimlerde belediye başkan adayı olacak mısınız?’ sorusuna, “Aday olacak yürüyüşünden belli eder, aday değilim” dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, kentte görev yapan gazeteciler ile biraraya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çopuroğlu, bir restoranda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri ziyareti hakkında bilgiler vererek, “Bu cumartesi günü 13:30’da Kayseri olarak Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Devamında Hulusi Akar Paşa Camii’nin açılışı var. Ardından da Cumhurbaşkanımız Erciyes Üniversitesi’nin akademik yılı açılışına katılacak. Cumhurbaşkanımız akşamda nikah törenine katıldıktan sonra şehrimizden ayrılacaklar. Bu çerçevede teşkilat olarak tüm ilçelerimizde ve şehir merkezinde organizasyon konusunda ilçe yönetim kurullarımızı bilgilendirdik. Bu konuda gayretlendirilmesi konusunda görüştük ve toplantılar yapıyoruz. Bu program Valiliğimizin ve büyükşehirimizin programıdır. Bizde Kayseri il teşkilatı olarak katkı verme gayretindeyiz” dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana bütün ilçeleri ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Çopuroğlu, “Biz göreve geleli 67 gün oldu. 67 gün zarfında dolaşmadığımız hiçbir ilçe kalmadı. Bazı ilçelerimize programlar dolayısıyla 3-4 defa gittiğimiz oldu. Teşkilatlarımızla iç içe çalışmaya gayret ediyoruz. Her hafta Salı günleri tüm ilçelerimizde il yönetimimizdeki en az 4 arkadaşımız ilçe tekilatlarımızla görüşme halinde. İlçe toplantılarımızı yaparken 2-3 arkadaşımız esnaf ve vatandaş gezisi yapıyorlar. Hem halkı nabzını ölçüyorlar hem de bize veri akışı sağlıyorlar. Önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde elimizde done olması noktasında gayretle çalışıyoruz. Sahada şuanda gizli müfettiş olarak adlandırdığımız, teşkilatımız tarafından yönlendirilmiş birkaç gizli müfettişimiz var. Bunlar halkla iç içe görüşüyorlar. Belediye başkanları, teşkilatla ve ilçe teşkilatlarımızla görüşüyorlar. Buradan oluşan bilgiler ve bizdeki bilgiler genel merkezimize iletiliyor. SMS yoluyla ve yüz yüze yapmak yoluyla bir takım anketler yapılıyor. Bu veriler toplanıp genel merkezimize aktarılıyor. Bunlardan çıkacak sonuçta önümüzdeki yerel seçimlerde adayların tespitinde çok önemli bir kriter oluşturacağı inancını taşıyoruz. Biz elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. Bu gayretimizde bundan sonra artırarak devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız genç ve dinamik bir yapıya sahip. İl yönetimimiz 39 yaş ortalamasına sahip. 12 kadar bayanımız var e çoğu genç arkadaşlarımızdan oluşuyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkezi’nin görevlendirdiği kişilerin Kayseri’de tebdil-i kıyafet ile anket yaptırdığından haberi olduğunu kaydeden Çopuroğlu, bunu kimseyle paylaşmadığını kaydetti. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genel merkezimiz Kayseri’ye ilçeleri gezmek üzere tebdili kıyafetle, kendi kimliğini belli etmeden vatandaş ile iç içe hemhal olmuş, mağazaya gömlek almak için giriyor ve oradaki arkadaşlarla görüşüyor. Orada vatandaşla ‘Falan belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmeti nedir?’ gibi konuları konuşuyor ve oradan çıkıp bir çorba içmeye gidiyor. Çorbacıda da oradaki çalışanlarla konuşuyor. Bu Kayseri’de 2 gün sürdü. Bundan benim bilgim vardı ama paylaşmadım. Çünkü biz burada faydalı bir anket yapmaya çalışıyoruz. Bilgim var ama sadece benim bilgim var. Yönetimdeki hiçbir arkadaşımın bilgisi yok. Hiçbir teşkilattaki arkadaşımın bilgisi yok. Bunu amacının dışına çıkarmamak lazım. Geldiklerinde burada yaptıkları çalışmaları tek tek izah ettiler.”

Bir gazetecinin ‘Belediye başkan adayı olacak mısınız?’ sorusu üzerine Çopuroğlu, “Benim öyle bir tarzım mı var, öyle bir davranışımızı gördünüz mü? Biz burada AK Parti il teşkilatında başkanlık görevini yürütüyoruz. Aday olacak insanın tarzından belli olur. Yürüyüşünden fark eder. Benim adaylıkla alakalı hiçbir talebim de yok, teklifim de yok. Öyle bir şey düşünmüyorum da. Düşünsem, bunu söyleyebilecek bir yapıya da sahibim” diye cevap verdi.