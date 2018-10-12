Cuma hutbesinde ’Stokçuluk’ uyarısı

’Cenab-ı hak, her hak sahibine hakkını vermiştir’ başlığıyla okunan Cuma Hutbesi’nde, stokçuluk uyarısı yapıldı.

Cuma namazında camilerde cemaate okunan hutbede, stokçuluk uyarısı yapıldı. İnsanların içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının olduğu belirtilen hutbede, yapılan uyarılar şu şekilde:

"İçinde yaşadığımız topluma karşı da sorumluluklarımız vardır. Bunları yerine getirmek, kul hakkı kadar kamu hakkını da gözetmek hepimizin vazifesidir. Zira hak ihlalleri bir toplumda huzura ve kardeşliğe yönelen en ciddi tehdittir. Şiddete göz yummak, çevreyi kirletmek, trafik kurallarına uymamak, kaçak elektrik kullanmak, stokçuluk yapmak, kamu malına zarar vermek gibi davranışların sonu toplumsal gerilim ve kayıptır. Peygamber Efendimiz bu kaybın ahirete uzanan boyutunu şöyle anlatır: “Âhiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir."