Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacılar Belediye Başkanı Ekici’yi telefonla aradı

Dün toplu açılış töreni için Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir rahatsızlığı bulunan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’yi telefonla arayarak ’geçmiş olsun’ dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Dün toplu açılış töreni için Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir rahatsızlığı bulunan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’yi telefonla arayarak ’geçmiş olsun’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak ve toplu açılış töreniyle 1,6 milyar TL’lik yatırımları hizmete açmak üzere Kayseri’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 137 yatırımı, kurdelesini keserek hizmete açtıktan sonra Kayseri Valiliğine geçti. Cumhurbaşkanı burada, bir süredir rahatsızlığı bulunan ve tedavi gören AK Partili Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’yi telefonla arayarak ’geçmiş olsun’ dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’de, "Dualarınızı bekliyorum Sayın Cumhurbaşkanım, Kayserimize hoş geldiniz, şerefler verdiniz" diyerek teşekkür etti.

Doğan Ekici, akşam Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in oğlu Furkan ve Beyza çiftinin nikah merasimine katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüştü.