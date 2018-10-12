Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri programı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 41 başlıktaki yüzlerce tesisin de aralarında bulunduğu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri programı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 41 başlıktaki yüzlerce tesisin de aralarında bulunduğu toplam 1 milyar 640 milyon TL’lik yatırımları toplu açılış töreniyle hizmete açacak. Erdoğan’ın programları için 4 bin 950 polis görevlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiği Kayseri’de ağırlayacak olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Kayseri’de olacağını ifade eden Başkan Çelik, saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek toplu açılış töreniyle Kayserililerin Cumhurbaşkanı ile buluşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından 41 başlıkta yüzlerce yatırımı hizmete açacaklarını belirten Başkan Çelik, açılışı yapılacak olan tesislerin yaklaşık bedelinin 620 milyon TL olduğunu söyledi. 41 başlıkta açılışı yapılacak olan tesisler arasında Bekir Yıldız Bulvarı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı, Mimsin-TOKİ Yolu, Tuna Katlı Kavşağı, 30 Ağustos Katlı Kavşağı, Hulusi Akar Bulvarı girişi Katlı Kavşakları, Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı, muhtelif yerlerde 19 ayrı köprü, Beyazşehir, Köşk, Talas ve Yemliha Sosyal Yaşam Merkezleri, kamu idareleri için yapılan binalar, ilçelere yapılan 118 kilometre yeni yol, Felahiye Toplu Ahır Projesi, yine ilçelere yapılan spor sahaları, çocuk oyun grupları, parklar, sulama tesisleri, kent merkezine 6 adet mini terminal binası, Büyükşehir Meslek Akademisi, Asri Mezarlık’ta yapılan çalışmalar, Erciyes’te yapılan sosyal tesisler, KASKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon hatları ile 156 adet depo, kuyu ve arıtma tesisi yapımının bulunduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, tüm yatırımların şehrimize hayırlı olması dileğinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 41 başlıktaki yatırımların yanı sıra kamu ve hayırseverler tarafından yapılan yatırımları da hizmete açacağını ifade ederek yatırımların toplam bedelinin 1 milyar 640 milyon TL’yi bulduğunu kaydetti. Başkan Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asri Mezarlık içine yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii’nin ibadete açılışına da iştirak edeceğini sözlerine ekledi.

4 bin 950 polis görev yapacak

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri programı öncesinde, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü de, güvenlik tedbirlerini artırdı. Erdoğan’ın programlarında, 3 bin 200’ü Kayseri’den olmak üzere çevre illerden gelecek olan bin 750 polisle beraber 4 bin 950 polis görev alacak.