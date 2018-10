Damla sulama ile şeker pancarında verim artışı sağlanıyor

Sürdürülebilir tarımda su yönetiminin şeker pancarı tarımındaki öneminin artması damla sulama sistemlerine olan rağbeti artırdı.

Kayseri Şeker ve RivulisEurodrip firmasının ortak projesi kapsamında Develi Bölgesinde Bayram ve Ali Alay’a ait tarlada damla sulama sistemi ile elde edilen şeker pancarının hasat gününde Kayseri Şeker’e bağlı bölge çiftçileri büyük rağbet gösterdiler. Kayseri şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan bölgelerden gelen Pancar ekicileri damla sulama yapılan tarladaki ürün ile diğerlerini mukayese etme imkanı buldular.

Tarımda verimliliği ve kaliteyi sulama çözümleri ile arttırarak çiftçilere gerekli desteği sağlayan Rivulis Eurodrip firmasının Türkiye CEO’su H. Arkın Demir; "Türkiye’ de pancar tarımında damla sulama sistemini ilk defa Kayseri Şeker yönetimi bu vizyonu getirdiği ve geniş çaplı sahiplendiği için teşekkür ediyorum dedi.Demir Konuşmasını şöyle sürdürdü; Sizlerin sayesinde Türkiye Damla sulamada dünya’ da örnek bir projede başarılı oldu. Son üç yıldır yapılan çalışmalarda Kayseri Şeker Ar-Ge desteği ve lider çiftçilerimizin sağladığı desteklerle şeker pancarında damla sulamanın ne kadar verimi, poları arttırdığını ve %50-70 su tasarrufu sağladığını bütün dünyaya göstermiş olduk.Eurudrip, otuz yıldır Türkiye’de damla sulama üretimi yapan Türkiye’ de ilk yerli üretici ve aynı zamanda Uluslararası teknoloji üretim yapan Türkiye’ deki en büyük üreticidir. Biz Kayseri şeker yönetimi ile beraber bir misyonla yola çıktık. Türkiye’nin biliyorsunuz bir su problemi var. Sizler de kendi tarlanızda kendi bölgenizde su problemi yaşıyorsunuz. Şeker pancarı için de yapılan karşı lobilerde biliyorsunuz bazen kara propagandalar yapılıyor. En çok kullanılan konu ise Su’dur. Oysa biz bilimsel bir şekilde gösteriyoruz ki Kayseri şekerin liderliğinde bunu modern sulama yöntemleri ile yaptığımızda yüzde 50-70 daha az suyla daha fazla verim, iki polar daha yüksek ve işçilik kazancımız var. Gübremiz yüzde otuz kırk daha az kullanıyoruz. Tabii bir de hastalıklara karşı daha dirençli bir sulama yapıyoruz o yüzden bunu biz hem Türkiye’de 350 bin hektarda sağladığımız su tasarrufunu düşünecek olursak bu sayede biz demek kendi ülkemizde milyonlarca metreküplük su tasarrufu sağlayacağız. Bu ise başka ürünler yapmamızı, yeraltı kaynaklarımızı başka nesillere vermemizi sağlayacak. Artı olarak da Türkiye de bu teknolojiyi biz dünyaya da ihraç edebileceğiz. Şu an dünyadaki kırk ülkeye ihracat yapıyoruz inşallah bu şeker pancarı olduğunda da. Bu ürünlerle ilgili Azerbaycan’dan Ukrayna ya Rusya’dan Özbekistan’a kadar her yerde bu uygulamayı yapacağız ama ilk önce kendimizin Şeker pancarında damla sulamayı yaygınlaştırmamız lazım. Türkiye’nin buna ihtiyacı var yeraltı kaynaklarımız azalıyor biliyorsunuz. Her zaman söyledikleri bütün dünya devletleri su Savaşları içinde biz bu su savaşlarında önde olmak için suyumuzu korumalıyız.Bizim Milli gücümüz tarımdan geliyor. Hükümetin de Başkanlık sistemin de yeni programında tarım ekonomisi çok önemli, tarıma dayalı sanayileşme çok önemli, bunu yapabilmemiz için hem rekabetçi olmamız lazım hem doğal kaynaklarımızı korumamız lazım. Türkiye’ de ilk defa Kayseri Şeker yönetimi de bu vizyonu getirdiği ve geniş çaplı sahiplendiği için teşekkür ederiz" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuşmasında; "Biz ülke olarak aslında su fakiri bir ülkeyiz. O nedenle suyumuzu çok tasarruflu kullanmak mecburiyetindeyiz. Suyun her geçen gün artan önemini bildiğimiz için biz Kayseri şeker olarak 2018 yılını Damlama sulama yılı ilan etmiştik" dedi.Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Rivulis Eurodrip firmasının dünya CEO’ su, Avrupası CEO’ su ve Türkiye CEO’ suile bölge çalışanlarının bu etkinliğe tam kadro katılmaları Tarımsal alanda su kullanımın öneminin göstergesidir. Pancar tarımında damla sulama uygulamasını biz Kayseri Şeker olarak Develi bölgesinde Ali ve Bayram Alay’a ait tarla dışında Bünyan, Mahzemin, Yeşilhisar ve Kayseri Şeker’in kendi sahasında yapmaktayız.Biz Türkiye olarak aslında su fakiri bir ülkeyiz. O nedenle de suyumuzu çok dikkatli tasarruflu kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu anlayış içerisinde biz Kayseri şeker olarak 2018 yılının başında yönetim kurulumuz ve yöneticilerimizle birlikte yaptığımız toplantıda 2018 yılını“Damlama sulama yılı” ilan etmiştik. Bu konuda dünyada isim yapmış eurudrip firmasıyla birtakım çalışma başlattık. Bundan sonra bu işin daha fazla geliştirmesine önem vermemiz lazım. Burada ve diğer denemelerde elde ettiğimiz sonuçlar bizi adeta bu konuda tabi biraz daha teşvik edici sonuçlar ortaya koyuyor. Birincisi, Sulama maliyeti de bizim en yüksek maliyetlerimizden biri olduğu için buna mutlaka dikkat etmemiz lazım bu çerçevede damlama sulama sistemi bize önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.İkincisi, Verimlilik açısından baktığımızda gerçekten verimlilik de de önemli farklar ortaya çıkmaya başladı. Gerek dekardaki elde ettiğimiz tonaj miktarı itibarı ve gerekse özellikle şeker oranı miktar itibariyle önemli sonuçlar elde edildi. Yağmurlama da elde edilen şeker oranıyla damla sulamada elde edilen şeker oranı arasında 2.30’luk bir fark ortaya çıktı.Bu fark bizim fiyatımıza göre iki yüz kırk lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yüz otuz lira civarında da su maliyetinden avantaj sağlayınca 370 lira gibi bir rakama tekabül ediyor.Bu çok önemli bir avantaj onun içinde tabii bu uygulama maliyetlerinin dikkate alması lazım.Biz bu konuyu geliştirmek istiyoruz onun içinde buradaki hem sonuçları ve bilgileri değerli çiftçilerimizle paylaşmak istedik. Elimizdeki su kaynaklarını en doğru en verimli bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Çiftçinin üretmekten başka bir alternatifi yok.Biz işimizi geliştirmeye devam edeceğiz geliştirebilmek için de hem verimliliği artırmak lazım hem geliri arttırmak lazım. Hem de maliyetleri düşürmek lazım. Bu damla uygulama sistemi bize hem maliyetlerin düşürülmesi konusunda hem de gelirin artırılması konusunda sağladığı önemli avantajlar yanı sıra Suyumuz da en iktisatlı, en ekonomik bir şekilde kullanma imkanı sunuyor. Onun için biz şirket olarak bu uygulamanın yanında yer aldık bu uygulamayı çiftçilerimizle birlikte geliştirmeye devam edeceğiz."

2018-2019 Kampanya döneminde 20 dönüm pancar tarlasında damla sulama sistemi yapan Develi Zile çiftçilerinden Ali Alay; Damla sulama sistemi sayesinde su, enerji ve işçilik şu aşamada %50 tasarruf sağlandıklarını aynı zamanda Manna uydu sistemleri aracılığı ile tarlalarının Kayseri Şeker Fabrikası tarafından sürekli izlenerek kendilerinin tarladaki hangi bölgenin suya ihtiyacı olup olmadığının sürekli olarak bilgilendirildiklerini kendilerinin de o doğrultuda sulamaya yön verdiklerini damla sulama sisteminden memnun olduklarını seneye daha çok arazide damla sulama sistemi yapacağını belirtti

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Eurodrip firmasının Dünya CEO’su Richard klapholz, Avrupa CEO’su VasiliosKykrilis, Türkiye CEO’suH. Arkın Demir, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü Uğur Metiner, Bölge Müdürleri ve çiftçilerinin de katıldığı etkinlik pancar çiftçileri tarafından da büyük ilgi gördü.