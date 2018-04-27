KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 16:23

Develi Belediyesi araç filosuna bir yenisini daha ekledi

Develi Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın girişimleri sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 2018 model beko loder Develi Belediyesinde hibe edildi.Develi Belediye Başkanı Mehmet...

Develi Belediyesi araç filosuna bir yenisini daha ekledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Develi Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın girişimleri sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 2018 model beko loder Develi Belediyesinde hibe edildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hidromak marka HMK 102S Alpha 5 lastik tekerlekli kazıcı yükleyici, 4X4X4, 6 ileri, 3 geri vitesli, dişli pompalı, açılır ön kepçeli, joystick levyeli, klimalı, mss özellikli kazıyıcı yükleyici iş makinası forklift aparatı ve komple ekipmanları ile birlikte Develi Belediyesi araç filosuna dahil edildiğini belirtti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Hibelerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyor, Belediyemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku