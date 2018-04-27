Develi Belediyesi araç filosuna bir yenisini daha ekledi

Develi Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın girişimleri sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 2018 model beko loder Develi Belediyesinde hibe edildi.Develi Belediye Başkanı Mehmet...

Develi Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın girişimleri sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 2018 model beko loder Develi Belediyesinde hibe edildi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hidromak marka HMK 102S Alpha 5 lastik tekerlekli kazıcı yükleyici, 4X4X4, 6 ileri, 3 geri vitesli, dişli pompalı, açılır ön kepçeli, joystick levyeli, klimalı, mss özellikli kazıyıcı yükleyici iş makinası forklift aparatı ve komple ekipmanları ile birlikte Develi Belediyesi araç filosuna dahil edildiğini belirtti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Hibelerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyor, Belediyemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.