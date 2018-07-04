Develi Belediyesi Eski Başkanı’nın duruşmasında Fuat Avni paylaşımı ayrıntısı

Kayseri’nin Develi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na üye oldukları iddiasıyla aralarında Develi Belediyesi Eski Başkanı ve İmar Müdürünün aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava ertelendi. Savcı, eski belediye başkanının aralarında olduğu 6 sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ceza istedi. Savcı, sanık Recep Ö.’nün sosyal medya hesabı üzerinden örgüt tarafından 17/25 Aralık ve devamı sürecinde kara propaganda yapan Fuat Avni hesabının paylaşımlarını paylaştığını tespit etti.

Kayseri’nin Develi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na üye oldukları iddiasıyla aralarında Develi Belediyesi Eski Başkanı ve İmar Müdürünün aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava ertelendi. Savcı, eski belediye başkanının aralarında olduğu 6 sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ceza istedi. Savcı, sanık Recep Ö.’nün sosyal medya hesabı üzerinden örgüt tarafından 17/25 Aralık ve devamı sürecinde kara propaganda yapan Fuat Avni hesabının paylaşımlarını paylaştığını tespit etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanıklar K. K., M.H, R.Ö., N. K., F. D., M. K. ve M. Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı önceki verdiği mütalaasında M. K.’nin beraatına, diğer sanıklar K.K., M. H., R.Ö., N.K., F. D. ve M.Ç.’nin ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan cezalandırılmalarını talebini yineledi.

Savcı sanık R.Ö. ile ilgili mütalaasında, örgüt içerisinde aktif şekilde rol aldığı, örgütsel faaliyet ve toplantılara katıldığı, sanığın sosyal medya hesabı üzerinden örgüt üyeleri ile örgüt tarafından 17/25 Aralık ve devamı sürecinde kara propaganda yapan Fuat Avni hesabının paylaşımlarını paylaştığı gerekçeleriyle sanığın silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, bir tanığın dinlenilmesi için duruşmayı 19 Eylül 2018’e erteledi.