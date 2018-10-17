Develi ilçe protokolü öğrencilerle buluştu

Develi ilçe protokolü, Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sakin Terzi ve İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak Develi KYK Yurt Müdiresi Gülşen Atıcı’nın daveti üzerine Kredi Yurtlar Binasında Seyrani Kampüsünde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Devletin yurt imkanlarının günden güne daha iyiye gittiğini belirten KYK İl Müdürü Terzi “Bizlerin bütün gayesi sizin zihin ve gönüllerinizi tatmin edebilmektir. Doğru bilgi ve sağlıklı duygulara sahip gençler ancak gerçek başarıyı yakalayabilirler” dedi.

Her yıl bu buluşmaları geleneksel hale getirdiklerini ve böylece Develi’de öğrencilerle sıcak ve samimi bir ortam oluşturma gayretinde olduklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Sizler bizlerin umudu olmanızdan dolayı sorumluluğunuz çok büyüktür. Hayatınızın bu döneminde sadece bilgilenmek değil, milli ve manevi değerlerimize de sahip çıkmak durumundasınız. Unutmayınız ki 15 Temmuz gecesi hain darbe teşebbüsünde bulunanlarda eğitimli kimselerdi fakat kafalarını kiraya verdikleri, irade ve özgürlüklerini kullanamadıkları için bu hıyanetin içinde bulundular. Sizlerin iyi bir donanımla mezun olmanız bizim en büyük temennimizdir. İnşallah bizler de Develi Belediyesi olarak sizlerin her zaman destekçisi olacağız” dedi.

Sadece okulda verilen eğitimle yetinmeyip kendini geliştirmek adına çok farklı okumalar yapılması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Murat Duru “Sizler bizlerin misafirisiniz ve misafir baş tacıdır. Bizler de sizleri ilçemizde en güzel şekilde ağırlayarak memleketlerinize göndermek istiyoruz. Bu hususta taleplerinizi hiç çekinmeden gerek şahsıma gerekse Başkanımız Mehmet Cabbar’a iletebilirsiniz. Hepinize yeni eğitim-öğretim sezonunda ve hayatınızın her döneminde başarılar dilerim” dedi.

Program sonunda Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sakin Terzi ve Develi KYK Yurt Müdiresi Gülşen Atıcı, Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar’a ilgi ve alakalarından ötürü teşekkürlerini iletti.