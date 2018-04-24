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24 Nisan 2018 Salı 13:27

Develi Kaymakamlığı’ndan örnek destek

Develi Kaymakamı Murat Duru Develi’de engelli vatandaş Ramazan Gül’ün ayakkabı boya dükkanının açılışını yaptı.Develi ilçesi Kasaplar Çarşısı’ndaki Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mardar, Develi Belediye...

Develi Kaymakamlığı'ndan örnek destek
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Develi Kaymakamı Murat Duru Develi’de engelli vatandaş Ramazan Gül’ün ayakkabı boya dükkanının açılışını yaptı.

Develi ilçesi Kasaplar Çarşısı’ndaki Develi Kaymakamı Murat Duru, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Mardar, Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru açılışta yaptığı konuşmasında, "Develimizde engelleri aşarak alın teri ile helal rızkını kazanmaya çalışan Ramazan Gül kardeşim bizden yardım yerine ekmek teknesine mekan istedi. Biz de kardeşimin bu isteğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına seve seve yerine getirdik. Bugün Kasaplar çarşısında yeri Develi Belediyemize ait Ramazan kardeşimin işyerini açtık. Ramazan’ın kasaplar çarşısındaki komşuları ve onu sevenler tarafından "Boyacı Ramazan Lostra Solonu" olarak ekmek teknesine isim verilmiştir" dedi.

Kaymakam Duru, "Çalışkanlığı ve hayata karşı mücadelesi ile benim de örnek aldığım erdem ve fazilet sahibi Ramazan Gül kardeşimi en kalbi duygularımla kutluyor, ona bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.
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