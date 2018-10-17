Develi’de belediye personeline yangın güvenlik eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğince Develi Belediyesine “Yangın Güvenlik Eğitimi” verildi.

İtfaiye Amirliğiekiplerinin teorik anlatımlarının yanı sıra pratik uygulamalarının da gösterildiğiprogramda ayrıcasimülasyon aracıyla evde çıkacak yangınlara da uygulaması gereken önlemler anlatıldı.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da eğitime katılarak verilen eğitimin hayat kurtarır mahiyette olduğunu belirterek “Hepimizin bilmesi gereken bu önlemleri pratizeedederek anlatan itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.