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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:07

Develi’de cami temizlikleri devam ediyor

Develi Belediyesinin kamu kurum ve kuruluşların temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamındaki cami temizlikleri hız kesmeden devam ediyor.Yapılan çalışmayla mahalle sakinlerinden ve cami cemaatlerinden büyük memnuniyet kazandıklarını...

Develi'de cami temizlikleri devam ediyor
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Develi Belediyesinin kamu kurum ve kuruluşların temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamındaki cami temizlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmayla mahalle sakinlerinden ve cami cemaatlerinden büyük memnuniyet kazandıklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Ekiplerimiz bir yandan okullarımızın temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yürütürken bir yandan da camilerimizin temizliği ile ilgilenmektedirler. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla tertemiz bir Develi için ekiplerimiz yoğun tempo gayretlerini sürdürmektedirler. İnşallah belirlenen ajanda ile camilerimizdeki bu temizlik çalışmaları devam edecektir” açıklamalarında bulundu.

Son olarak Çarşı Camini temizleyen ekipler, çalışmalarına diğer camilerden devam edecek.
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