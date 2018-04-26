Develi’de fidan dikme etkinliği yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi kapsamında Develi Belediyesi ve Develi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü koordinesinde, ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında İlçemiz kadınlarına yönelik çeşitli sportif aktivitelerin yanı sıra sosyal aktiviteler de devam ediyor.

Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı etkinlikte Aksu Mevkiinde fidanları toprakla buluşturan Develili Hanımlar daha sonra koşularını da Aksu Mevkiinde yaptılar. Develi’de sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının artırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacı ile hayata geçirilen bu projeyi çok önemsediklerini belirten Başkan Cabbar “Kadınlarımız toplumumuzun yarısını oluşturan ve diğer yarısını da eğiten özellikleri ile aslında toplumumuzun tamamı demektedir. Bu sebepten İlçemiz hanımlarının gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeyi desteklemeyi kendimize borç biliyoruz” dedi. “Daha Yeşil Türkiye, Daha Yeşil Develi” düsturuyla böylesi bir etkinlik düzenlendiğini belirten Develi Kaymakamı Murat Duru “Hanım kardeşlerimizin daha çok sosyalleşmesi ve sporla sağlıklı bir hayat sürmeleri çocuklarımızın da gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle bu projede emeği geçen ve bu projeye katılan herkesi tebrik ediyorum” dedi.