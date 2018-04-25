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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:49

Develi’de parke çalışmaları devam ediyor

Develi Belediyesine bağlı ekiplerin köylerde yürüttüğü parke ve yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Çalışmalar kapsamında Öksüt Mahallesinde ve Sindelhöyük Mahallesi Karapınar Mevkiinde yol kumlama ve sıkıştırma çalışmalarında...

Develi'de parke çalışmaları devam ediyor
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Develi Belediyesine bağlı ekiplerin köylerde yürüttüğü parke ve yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Öksüt Mahallesinde ve Sindelhöyük Mahallesi Karapınar Mevkiinde yol kumlama ve sıkıştırma çalışmalarında sona yaklaşan ekiplerin yanı sıra parke çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Köseler Mahallesinde 3 bin 500 metrekare Şahmelik Mahallesinde 3 bin metrekare, Hüseyinli Mahallesinde 2 bin 500 metrekare ve Kılıçkaya Mahallesinde 3 bin metrekare parke çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarına program dahilinde diğer köylerden devam edecek.

Çadıryeri Mahallesinde bulunan parkın yeşil alanlarının sulanması için hat çeken ekipler, parkın çeşmesini de bağlarken, Derebaşı Mahallesinde de yol geçişlerini kolaylaştırmak adına mahalle içerisine iki adet korike boru bağladı.
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