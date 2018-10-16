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16 Ekim 2018 Salı 13:58

Develi’de servis şoförlerine eğitim semineri verildi

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Taşımacılı Eğitim Uygulaması kapsamında seminer düzenledi.Seminere İlçe Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, jandarma...

Develi'de servis şoförlerine eğitim semineri verildi
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Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Taşımacılı Eğitim Uygulaması kapsamında seminer düzenledi.

Seminere İlçe Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, jandarma komutanı, emniyet müdürü, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başarılı bir şekilde tamamlandığını beliren Kaymakam Duru; “Çocuklarımızı güvenli bir şekilde okullarına ve evlerine götürmek, ve karşılaşılabilecek problemleri aşabilmek adına burada toplanmış bulunuyoruz. Bu mesele sadece benim meselem değil herkesin ortak derdi olmalıdır. İnşallah hep birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunu da kazasız belasız tamamlarız” dedi. Dünyadaki en değerli varlıkların çocuklar olduğunu ve onları taşımanın çok önemli bir görev olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Cabbar ise, "Devletimiz bir kural kaide çıkarmış ise bu muhakkak bizlerin hayrına olduğu için çıkartılmıştır. O yüzden servis şoförü arkadaşların hem güvenlik için hem de çocuklarımıza örneklik teşkil etmeleri için kurallara azami derecede riayet etmelerini hassaten rica ediyorum” dedi.

Muhtarların ve servis şoförlerinin sorularının da cevaplandığı toplantı sonrasında senenin başında böyle bir toplantı yapılmasının çok önemli olduğu ve toplantının faydalı geçtiği belirtildi.
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