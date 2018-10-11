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11 Ekim 2018 Perşembe 12:51

Develi’de "Temiz Eller, Sağlıklı Nesiller" projesi

Develi ilçesinde bulunan 46 ilkokul ve anasınıfında eğitim öğretim gören 5 bine yakın öğrenciye Develi Belediyesi tarafından temizlik alışkanlığı kazandırmaya katkı sağlamak amacıyla hediye paketi verdi.Hediye paketi dağıtımını Develi...

Develi'de 'Temiz Eller, Sağlıklı Nesiller' projesi
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Develi ilçesinde bulunan 46 ilkokul ve anasınıfında eğitim öğretim gören 5 bine yakın öğrenciye Develi Belediyesi tarafından temizlik alışkanlığı kazandırmaya katkı sağlamak amacıyla hediye paketi verdi.

Hediye paketi dağıtımını Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak yaptı.

Projenin açılışında ziyaret edilen okulda öğrencilere seslenen Develi Kaymakamı Murat Duru, "Derslerinizin iyi olması için hangi şartlar gerekir? Önce sağlık gerekir değil mi sağlığımız iyi olacak ki evde ders çalışacağız, ertesi günde okula gelip öğretmenlerinize ve arkadaşlarımıza kavuşacağız ve onlar ile birlikte derslerimizi çok güzel bir şekilde dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. Mehmet amcanız sizi düşünmüş, eve gidince akşama kadar bir sürü mikrop elimizde bulaşıyor. Oraya değiyoruz buraya değiyoruz masaya, sıraya değiyoruz tuvalete gidiyoruz elimiz o kadar kirleniyor. Mikroplanıyor ki akşam eve gittiğimiz zaman elimizi yıkamazsak elimizi yıkamadan yemek yersek ne oluruz hasta oluruz değil mi? Ders çalışamayız okulumuza gelemeyiz. İşte bunun için Belediyemiz Belediye Başkanımız sizleri düşünerek elimizi yıkama alışkanlığını en iyi şekilde geliştirmemiz için böyle güzel bir proje ortaya koymuş ve sizlere sabun dağıtıyor, sabunun içerisinde de çok güzel bir şey tam size uygun bir şey sabunun içerisinde oyuncak var elinizi yıkadıkça o sabun eriyor ve oyuncağı alıyorsunuz ama oyuncağı sökmeye çalışmayın sabun zaten bitecek o oyuncak çıkacak size. O yüzden Belediye Başkanımıza Mehmet amcanıza teşekkür ediyoruz ellerinizi sürekli yıkayın diyoruz" diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Biz size bugün hediye getirdik, ne hediyesi derseniz bakın burada benim resmimde var. Bizde şimdi sizlere oyuncaklı sabun dağıtacağız içinde yine sürpriz hediyeler de var ama bu sabunun bir özeliği de var. Bu sabunun içerisinde oyuncaklar da var sabun bittiği zaman siz o oyuncağa sahip olacaksınız. Her zaman evde kullanacaksınız bu bizim size hediyemiz ama bunu siz kullanacaksınız. Bu oyuncağa sahip olana kadarsa elinizi yıkamaya devam edeceksiniz, anlaştık mı? dedi.

Konuşmaların ardından içinde Develi tanıtım broşürü, el yıkama broşürü, kalem silgi kalem açacak ve içerisinde oyuncak bulunan doğal sabun bulunan hediye paketleri öğrencilere dağıtıldı.
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