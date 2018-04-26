Develi’de trafik güvenliği için toplantı yapıldı

Develi’de Trafik Haftası’nda yürütülecek programları öncesinde toplantı yapıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar başkanlığında, Kaymakamlık toplantı salonunda bir araya gelen ilçe protokolü Trafik Haftasında yürütülecek etkinlikler öncesinde fikir alışverişinde bulundu. İlçede trafik bilincini artırmak, yaya ve sürücüleri gerektiği gibi bilgilendirmek adına yapılan toplantının isabetli olduğunu belirten Başkan Cabbar “Yapacağımız etkinliklerde trafik noktasında farkındalık oluşturmak için birçok etkinlik yürütmeyi planlıyoruz. İnşallah halkımızın da bu etkinliklerden gerektiği gibi istifade etmesini diliyoruz” dedi.