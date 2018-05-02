KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:22

Develi’de Tübitak Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde 4006 Tübitak Bilim Fuarı sergisi açıldı.Develi Toki Erciyes İlköğretim Okulu Çocuklara ve öğrencilere projenin nasıl yapıldığını öğretmek ve araştırma, geliştirme yönünde bilinçlendirmek için 4006...

Develi'de Tübitak Bilim Fuarı Sergisi açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde 4006 Tübitak Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Develi Toki Erciyes İlköğretim Okulu Çocuklara ve öğrencilere projenin nasıl yapıldığını öğretmek ve araştırma, geliştirme yönünde bilinçlendirmek için 4006 Tübitak Bilim Fuarı sergisi açtı. Sergiye Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak,Okul Müdürü Süleyman Önder, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Sergi açılışını Belediye Başkan Yardımcısı İslamoğlu, Milli Eğitim Müdürü Toprak ve Okul Müdürü Önder yaptı. açılışın ardından ilçe protokolü sergiyi gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı İslamoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku