Develi’de Türk Sanat Müziği Konseri

Develi Belediyesi şef Sadiye Erimli Yönetiminde Mustafa Aksu Kültür Merkezindeki Türk Sanat Müziği Konseri büyük ilgi gördü.

Konsere Develi Kaymakamı Murat Duru, eşi Elif Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve vatandaşlar katıldı. Konsere katılan vatandaşlar Sadiye Erimli ve ekibine bir çok şarkıda eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı. Program sonunda Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kısa bir teşekkür konuşması yaptı.