Develispor’dan Kaymakam Duru’ya ziyaret

Develispor Kulüp Başkanı Ali Kabak ve Antrenör Yunus Özer, Develi Kaymakamı Murat Duru’yu makamında ziyaret etti.

Develispor Başkanı Ali Kabak ziyarette Develi Kaymakamı Murat Duru’ya arkasında Murat Duru yazılı Develispor formasını hediye etti.

Ziyarette konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develi Spor Kulübü Başkanı Ali Kabak ve antrenörü Yunus Özer benim için hazırlattıkları Develi Sporumuzun formasını hediye ettiler. Kendilerine bu güzel ve anlamlı hediyeleri için çok teşekkür ederim . Develi Sporumuz geçen sezon gurubunda şampiyon olduğu gibi bu sene de inşallah şampiyon olacağına inancımız tamdır. Develi Spor camiasına emek ve katkı veren herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.