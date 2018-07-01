Devrilen traktörün altına kalan adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde traktör kullanan bir kişi, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Kayseri illi Yeşilhisar İlçesi Kayadibi köyünde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre traktörün devrilmesi sonucu Yahya Ö., traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Fakülte Acil Bölümü’ne kaldırılan Yahya Ö., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yahya Ö.’nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.