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22 Temmuz 2018 Pazar 12:01

Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı yeni sezonu açtı

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projelerinden birisi olan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı yeni sezonu açtı. Bahçede üretilen % 100 organik ve % 100 doğal ürünler pazarda satışa sunuluyor. Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nı...

Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı yeni sezonu açtı
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Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projelerinden birisi olan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı yeni sezonu açtı. Bahçede üretilen % 100 organik ve % 100 doğal ürünler pazarda satışa sunuluyor. Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Harikalar Diyarı yanında 60 bin metrekarelik alanda kurduğu Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, yeni sezon ürünleriyle sağlıklı beslenmek isteyenleri bekliyor. Belsin’de Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Türkiye’de örneği olmayan Engelsiz Çocuk Evi’nin açılışına katılan Ekonomi Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, açılış sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte yine Türkiye’de örneği olmayan bir tesisi ziyaret etti.

Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı ziyaretine pazar yerinden başlayan Elitaş ve Çelik, ürünlerle ilgili esnaflarla sohbet ettiler. Kayseri Milletvekili Elitaş ve Başkan Çelik, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda organik gıda satışı yapan dükkanları da gezerek ürünlerle ilgili bilgiler aldılar.

Elitaş ve Çelik, tamamen doğal üretimin yapıldığı bahçeleri de gezdiler. Böğürtlen ve sebze bahçesini gezen Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Başkan Mustafa Çelik, karpuz yetiştirilen bahçeden de bizzat seçerek karpuz aldılar.
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