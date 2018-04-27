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27 Nisan 2018 Cuma 10:11

Dört Ayaklı Türbe’nin Onarımı ve Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Eylül 2017 tarihinde dört ayaklı türbede aslına uygun onarım ve çevre düzenlemesinin başlanıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış mevsimi şartlarına rağmen kısa sürede tamamlanarak bu tarihi mekanın...

Dört Ayaklı Türbe'nin Onarımı ve Çevre Düzenlemesi Tamamlandı
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Eylül 2017 tarihinde dört ayaklı türbede aslına uygun onarım ve çevre düzenlemesinin başlanıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış mevsimi şartlarına rağmen kısa sürede tamamlanarak bu tarihi mekanın şehrin kültür mirasına kazandırıldığını söyledi.

Melikgazi İlçe sınırları içerisindeki tarihi eserlerin sadece Melikgazi ve Kayseri’nin değil Anadolu ve Dünya Kültür Mirasının birer parçası olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç “Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde yer alan ve Dört Ayaklı Türbe olarak bilinen yapı mimari üslubundan dolayı 14. Yüzyıl eserleri olarak bilinmektedir. Kitabesi yoktur. Türbe birçok kez bakım ve onarım gördüğü tahmin edilmektedir. Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi mekânların bakım ve onarım çalışmamıza Dört Ayaklı Türbesini de içine alarak bu alanda çevre düzenlemesi yapılmıştır. Dört Ayaklı Türbesi aynı zamanda yapım malzemesi ve yapı tekniği ile mimari bir sanat eseri olup, birçok sanat tarihçisi ve mimarlar tarafından gezilmekte ve incelenmektedir” dedi.

Battalgazi Bulvarı yanında yer alan ve sur yıkıntıları içerisinde kalan yapıda çevre düzenlemesi, otopark yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, dış mekan çalışması, çevre düzenlemesi ve bölgenin tarihi misyonundaki bütünlüğü içerinde çalışmanın gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
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