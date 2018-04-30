Dr. Murat Cahid Cıngı AK Parti’den milletvekili aday adayı

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, 24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Kayseri tarihinin en vizyoner projelerinden olan Erciyes Master Planı’nı yürütmek üzere kurulan Kayseri Erciyes A.Ş.’nin 2011 yılındaki ilk kuruluşundan beri yönetim kurulu başkanlığınıyürüten Dr.Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na milletvekili aday adaylığı başvurunu yaptı.

Daha önceki yıllarda da AK Parti içerisinde milletvekili adaylığı dahil olmak üzere bir çok önemli görev üstlenen Cıngı, adaylığı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“24 Haziran 2018 genel seçimleri ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcı, Türkiye’de bir sistem değişiminin, Türkiye’nin daha ileriye gidişin, siyasi belirsizlik dönemlerinin kapanışının, ülkenin daha parlak ve berrak günlere ulaşmasının bir dönüm noktası olacak. AK Parti 2002 yılından bu yana ülkemizde inanılmaz bir dönüşümün mimarı olmuş, hem ekonomik hem de sosyal ve siyasi alanda yapmış olduğu radikal icraatlarla ülkemizi dünya standartlarına taşımış bir parti. İnşaallah 2018 seçimlerinden itibaren ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız’ın liderliğinde çok daha aydınlık günlere ulaşacak. Bizde bu uğurda var gücümüzle her türlü çabayı göstererek ülkemizin ilerleme sürecine şehrimizi de dahil etmeye gayret ediyoruz.

Kayserimiz son yıllarda muhteşem değişikliklere sahne oluyor ve özellikle Erciyes üzerinden bir turizm ve kültür şehri olma yönünde hızla ilerliyor. Şehrimizin bu gelişim ve atılım evresinde merkezi hükumetimiz ve bakanlıklarımız nezdinde ayağı yere basan verimli projeler üreterek Ankara’nın da katkılarını bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. Ayrıca Kayseri’de üretim, ticaret ve dış ticaret yapmış birisi olarak sanayi ve ticaret şehri imajımızın global pazarlara uzanması, ihracatımızın artması, nitelikli üretimin yaygınlaşması gayretiyle çalışan reel sektör temsilcilerin problemlerini de yakından bildiğimiz için sanayi ve ticaret erbabının problemlerini de çözecek bir yaklaşım içerisine girilmesi mecburiyetine inanıyoruz.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde altyapı, turizm, sanayi, ticaret, kültür, sanat, belediyecilik ve sosyal alanları da kapsayan geniş bir yelpazede şehrimizin ufkunu açacak proje ve süreçleri oluşturmak; mevcut projeleri takip etmek;başta belediyelerimiz olmak üzere sivil ve sosyal kurumların başkentteki süreçlerine destek vermek; Kayseri-Ankara-dünya arasındaki irtibatı sağlayıp şehrimize hizmet etmek ve de çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlanması noktasında katkı koymak için bu yola çıktık.Şimdiye kadar tecrübe ve gayretleriyle Kayserimiz’e hizmet eden bakan, milletvekili ve başkanlarımızın öncülüğünde hep birlikte Kayserimiz’in ülke ve dünya sistemi içerisinde hak ettiği yere gelmesi için koşturacağız. Adaylık müracaatımızı Kayseri İl Başkanlığımız’a tevdi ettik.İnanıyoruz ki 24 Haziran ülkemiz tarihinde yeni bir milat oluşturacak ve bu necip milletin dünyada en iyi noktaya ulaşmasında çok önemli bir dönemin başlangıcını temsil edecektir;hayırlı uğurlu olsun.”