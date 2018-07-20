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20 Temmuz 2018 Cuma 11:28

Ebiç Kocasinan Belediyesinin hizmetleriyle gelişti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ebiç Mahallesi’nde yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde inceledi.Ebiç Mahallesi’nde yapılan yatırımları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı....

Ebiç Kocasinan Belediyesinin hizmetleriyle gelişti
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ebiç Mahallesi’nde yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde inceledi.

Ebiç Mahallesi’nde yapılan yatırımları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesisi de ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde büyük bir değişim hamlesi başlattıklarını vurguladı.Mahalleye yapılan yatırımlarla mahallenin çehresinin değiştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde olduğu gibi Ebiç Mahallesi sakinlerine de daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahallemizde çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi, kaldırım, kilitli parke, otopark ve asfalt yenileme çalışmaları yaparak, bölge sakinlerimize yakışır bir çevre hazırladık. Geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz Ebiç Sosyal Tesisi, mahallenin sosyal yaşamına katkı sağladı. Daha güzel bir Ebiç için hizmetlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşman ve bölge sakinleri de Kocasinan Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
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