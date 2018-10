Elmas Sayyar aile Sağlığı Merkezi açıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Mimarsinan Dere Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nin düzenlenen tören ile hizmete açıldığını söyledi.

Melikgazi Belediyesi tarafından Mimarsinan Dere Mahallesi’ndeki Elmas Sayyar aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine, Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda mahalleli katıldı. Melikgazi Belediyesi olarak halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ve bunun bir göstergesi olan sağlık tesisleri inşa ederek bölge halkının hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç “Melikgazi her yerde ilkleri başlatılan çalışmalar neticesinde bugün bir sağlık tesisini hizmete açıyoruz. Belediyemizce Hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan aile sağlık merkezi bölge halkına hizmet verecektir. Tek katlı ve toplam kapalı alanı 200 metrekaredir. Üç hekim ile hizmet verecek sağlık merkezi içerisinde laboratuvar da bulunmaktadır. Çarşamba günü Aydınlıkevler Aile sağlık Merkezinin temelini attık, Bugün de bir aile sağlık merkezimizin açılışını yaparak bölge halkının hizmetine sunuyoruz” dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise yaptığı konuşmada, "Bu tesis çok amaçlı. Hem sağlık hizmeti verecek, hem de kalifiyeli eleman olarak istihdama katkı sağlayacak. Sağlık hizmeti bu merkez ile daha da gelişecek ve büyüyecek" dedi. Melikgazi Belediyesinin ilçenin her yerinde olduğunu, çalışmaları ve yatırımları ile örnek gösterildiğini ifade eden önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, şehrin geleceğe hazırlanması için yapılması gereken projelerin Kayseri belediyelerince tek tek hayata geçirildiğini ve birçok Anadolu şehri küçülürken Kayseri’nin, büyümeye, gelişmeye, adından her alanda söz ettirmeye devam ettirdiğini söyledi.

Açılış esnasında vatandaşlara ve katılımcılara Melikgazi Belediyesinin ikramı olan Aşure servisi yapıldı. Mahalle muhtarının plaket takdim ettiği törende aile sağlık merkezi çalışanları ile hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.