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07 Ekim 2018 Pazar 09:36

"Enerjisini güneşten, gücünü halktan alan" Melikgazi Belediyesi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye hizmet binası ile Pazar yerlerine kurulan Güneş Enerji Santralilerine (GES) ilişkin “Elektriğe ekstra bir para vermeden kendi ürettiklerimiz ile elektriğimizi karşılayan Kamu Kuruluşuyuz....

'Enerjisini güneşten, gücünü halktan alan' Melikgazi Belediyesi
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye hizmet binası ile Pazar yerlerine kurulan Güneş Enerji Santralilerine (GES) ilişkin “Elektriğe ekstra bir para vermeden kendi ürettiklerimiz ile elektriğimizi karşılayan Kamu Kuruluşuyuz. Dolayısı ile enerjimizi güneşten alıyoruz” dedi.

Melikgazi Belediyesi’nin, belediye hizmet binasına ve Pazar Yerlerinin üzerlerine kurulan GES ile kendi elektriklerini ürettiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye hizmet binası ile üstü kapalı semt pazaryerinde olmak üzere toplam 7 ayrı GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ ile 2018 yılında 3 milyon lira tasarruf sağladığını söyledi.

Güneş enerji sisteminde 6 ayrı proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkanı Memduh Büyükkılıç, ENERJİYİ GÜNEŞTEN, GÜCÜNÜ HALKTAN alan bir belediye olarak Melikgazi Belediyesi ilçenin her yerinde aynı kalite ve hizmeti sunduğunu sonuç olarak, semtler arasında sosyal denge, ahenk ve düzenin topluma barış, huzur ve dostluk olarak yansıdığını sözlerine ekledi.
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