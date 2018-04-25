Erciyes Teknopark’ta ARDEB uygulamalı proje önerisi yazma eğitimleri devam ediyor

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi’nde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında çalışkan akademisyenlere yönelik TÜBİTAK ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) uygulamalı proje önerisi...

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi’nde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında çalışkan akademisyenlere yönelik TÜBİTAK ARDEB (Araştırma Destek Programları Başkanlığı) uygulamalı proje önerisi yazma eğitimi düzenlendi.

Etkinliğe eğitmen olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden birçok TÜBİTAK projesini başarıyla yürütmüş olan Dr. Öğr. Üyesi Azer Banu Kemaloğlu katıldı. Kemaloğlu, eğitimde akademisyenlerle kendi tecrübelerini ve başarı hikayesini paylaşıp katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Düzenlenen eğitimle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan şunları söyledi: “Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak TÜBİTAK Araştırma Destekleri Başkanlığına bağlı hibe fonları hakkında bilgilendirme yaparak akademisyenlerimizin proje yazma çalışmalarını destekleyebilmek ve teşvik edebilmek adına sık sık eğitimler düzenliyoruz.

Düzenlediğimiz eğitimlerde “Projesiz Akademisyen Kalmasın” hedefimiz doğrultusunda konuyla ilgili isim yapmış uzmanları şehrimize davet edip araştırmacılarımızla buluşturuyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinlik Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ARDEB uygulamalı proje önerisi yazma eğitimidir. Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenlerimiz diğer branşlara göre daha az proje önerisi gönderdiğinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında daha sık frekansta eğitim düzenlemeye özen gösteriyoruz.

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak uygulamalı proje önerisi yazma eğitimleri dışında akademisyenlerimizin projelerini uygun fona yönlendirme, yazım sonrası inceleme ve birebir rehberlik hizmeti de vermekteyiz.

Her akademisyenimizin proje yazıp ekosisteme artı değer katması adına proje yazma çalışmalarını destekleyici etkinliklerimizi ara vermeden sürdürmeye devam edeceğiz.”