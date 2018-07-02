Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğrenim Programından 261 öğrenci mezun oldu

Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) ile Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmud Türkçe Öğretim Araştırma-Uygulama Merkezi (ERÜTÖMER) tarafından ortaklaşa yürütülen Türkçe öğrenim programı kapsamında bu yıl 110 farklı ülkeden 261 yabancı uyruklu öğrenci mezun oldu.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Prof. Dr. Nafiz Kahraman ve Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa, ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan ERSEM Türkçe Öğrenim Koordinatörü Okutman Emre Gökduman, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

ERÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Turgut Koçoğlu da konuşmasında ERSEM ve ERÜTÖMER’in Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Türkçe Öğrenim Programı’nın sadece Türkçe öğretmekle kalmadığını, Türk Medeniyeti ve Türk Kültürünü dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen öğrencilere samimi bir havada öğrettiğini söyledi.

ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa da, ERSEM faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Karaboğa, “Sürekli Eğitim Merkezimizin onlarca kursu ve eğitim programı vardır. Binlerce öğrenci her yıl eğitim almaktadır. Bu eğitim alanlar içerisinde Türkçe Öğrenim Programını bitiren öğrencilerimize bizler pozitif ayrımcılık yapmaktayız. Çünkü bu öğrencilerimiz bu yıl misafirlerdi. Bu nedenle onları bizler farklı görmekteyiz. Eğitim merkezimizde düzenlenen kursları ben üçe ayırmaktayım. Birinci grup programlarımız yerel ve bölgesel olan kurslar. Biz göreve geldiğimizde eğitim merkezimizde genellikle bu kurslar vardı. İlk geldiğimizde yaptığımız ilk işlerden biri de ulusal boyuta taşımak oldu. Çalışma Bakanlığı ile birlikte Kayseri’de, Ankara ve İstanbul’da verilen hizmetleri buraya taşıdık. Çalışma Bakanlığı tarafından akredite olduk ve iş sağlığı ve güvenliği merkezini oluşturduk. Program olarak başladı ve merkez oldu. Sürekli eğitim merkezi esasında ne kadar gelişmeleri önceden gördüğünün bir sonucudur. Bir program olarak başlattık ve şimdi üniversitede bir iş sağlığı ve güvenliği merkezi oluştu. Binlerce kişiye iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitim verdik Kayseri’de. Bir anlamda ulusal boyuta taşıdık ERSEM’i” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ise, konuşmasında mezun olan yabancı uyruklu öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı Meşe, “Zorlu bir 9 aylık eğitimin sonunda bugün Türkçeyi çok güzel öğrenmiş ve ifade etmiş olduğunuzu görmekteyiz. Dil öğrenmek sadece o dili öğrenmek değil. O dilin kültürünü öğrenmekle oluyor. Sizler burada devam ederek, lisansınızı tamamlayarak, belki yüksek lisansınızı yapıp doktoranıza devam edeceksiniz. Ülkelerinize döndüğünüzde ülkemizi en iyi şekilde tanıtacağınıza inanmaktayız. Bizim kültür elçimiz olmanızı sizlerden bekliyoruz. 40. yılını kutlayan Erciyes Üniversitesi uluslararası alanda büyük bir çaba gösteriyor. Bunu da 100’den fazla ülkeden öğrenci ile gösteriyor. Bu sayının da her geçen gün artacağını düşünüyoruz. Çünkü uluslararası öğrencilerimiz bizim zenginliğimiz. O yüzden her şeyden önce sizlere ve sizlere emek veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki akademik hayatınızda sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Türkçe Öğrenim Programına katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür plaketi verildi.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, şiir dinletisi, tiyatro gösterisi ve şarkıların söylenmesinin ardından sona erdi.